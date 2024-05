Ecco perché questa foto non dimostra che al concertone del primo maggio c’erano quattro gatti

Niente Concertone del Primo maggio per i fotografi di testate editoriali . Il motivo? Non ci sarebbe stato spazio sufficiente per accogliere tutti quelli che pensavano di poter esercitare la professione nel giorno in cui si celebra il lavoro a ...

Elio e le Storie Tese: «Mio figlio autistico. Ai genitori dico, non rinviate la diagnosi. Feiez E' morto davanti ai miei occhi» - Elio e le Storie Tese: «Mio figlio autistico. Ai genitori dico, non rinviate la diagnosi. Feiez E' morto davanti ai miei occhi» - Elio, frontman di Elio e le Storie Tese, si racconta in un’intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera dove parla del concerto che si terrà Il 26 ...

Fillippo Gorini per Milano Musica - Fillippo Gorini per Milano Musica - Per la trentatreesima edizione del festival milanese che quest’anno reca il titolo “L’ascolto inquieto”, Filippo Gorini, Premio Abbiati della critica musicale italiana come miglior solista dell’anno 2 ...

Ravenna apre con Muti e i "suoi" Wiener - Ravenna apre con Muti e i "suoi" Wiener - Nell’oltre mezzo secolo di carriera, non sono certo mancate le occasioni importanti e fin storiche per Riccardo Muti; ma questi dieci giorni di metà primavera resteranno tra i più emblematici del suo ...