Canoa Velocità - Casadei-Tacchini trionfano nel C2 1000 metri in Ungheria

(Di lunedì 13 maggio 2024) Szeged – Italia sul gradino più alto del podio nell’ultima giornata di Coppa del Mondo a Szeged (HUN). Gabrielee Carloconquistano la vittoria nel C2m con una prova da assoluti protagonisti. Sul Maty-ér Regatta Course, la coppia delle Fiamme Oro realizza il chilometro perfetto. Da specialisti della lunga distanza, dopo una partenza accorta per risparmiare energie, non faticano a trovare il vantaggio allungando il passo fino a chiudere in solitaria con il tempo di 3:31.32, staccando di 5 secondi abbondanti la barca polacca di Adrian Klos e Kacper Sieradzan (3:36.42). Medaglia di bronzo per i brasiliani Gabriel Nascimento e Mateus Bastos Dos Santos (3.37.25). Sesto posto per l’altra barca italiana approdata in finale composta da Mattia Alfonsi e Dawid Szela (Fiamme Oro) che terminano il percorso in 3:38.74. La ...