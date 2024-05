Von der Leyen apre alla coalizione con Meloni | Fondamentale cooperare con le forze pro-europee

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 13 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 13 Maggio 2024, 11:32 Ursula Von derè a Roma in occasione dell’apertura della campagna elettorale per ledi Forza Italia. Un sostegno diretto al partito di Antonio Tajani, che però questa mattina è passato in secondo piano a causa delle dichiarazioni della presidente della Commissione Ue su Giorgia: L'articolo proviene da Il Difforme.