Canottaggio Fiamme Gialle - la Sezione Giovanile conquista 3 medaglie al 2° Meeting Nazionale

(Di lunedì 13 maggio 2024) Trento – Il week end appena concluso ha visto ilprotagonista al 2°di Piediluco (Trento). Questa volta a fare la voce grossa non è stata la Squadra Senior, impegnata nel ritiro Olimpico a Varese, ma lacapace dire in cinque finali ben 3. Una splendida medaglia d’argento è statata dalle “imprevedibili” Roberta Romani e Vittoria Cestra nella specialità del “doppio” Under 17 femminile. Le due gialloverde alla loro prima uscita ufficiale con questa imbarcazione hanno centrato un podio importante in vista dei prossimi impegni agonistici. Da segnalare che Vittoria, la più giovane delle due ragazze, è ancora al primo anno nella ...

Trento, 18 marzo 2024 – Si è concluso questo week end il 1° Meeting Nazionale di Piediluco (Trento), la prima gara dell’anno che ha visto gareggiare gli atleti gialloverdi in preparazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e la Sezione Giovanile ...

Week end di gare quello appena trascorso per le Fiamme Gialle di Sabaudia. Tra Canoa e Canottaggio i finanzieri del III Nucleo Atleti si sono divisi tra Roma e Piediluco (TR), rispettivamente per il Campionato Regionale di Canoa velocità sulla ...

