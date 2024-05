Matteo Renzi | La Rai paga la società di Marco Travaglio | ma siamo impazziti?

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’ex premiertorna sulla questione dei soldi della Rai al Fatto Quotidiano. «Grazie ad alcuni articoli abbiamo scoperto che laeditrice de Il Fatto Quotidiano riceverebbe soldi pubblici dalla Rai. Cioé i denari del vostro canone non vanno per il servizio pubblico ma vanno al gruppo diand company perre alcune loro produzioni che poi finiscono nelle vostre case. Io lo ritengo uno scandalo. La Rai cheladi: ma?». Il riferimento è all’accusa di Maria Elena Boschi, che ha chiesto spiegazioni in Vigilanza sul programma di Peter Gomez La Confessione acquistato dalla tv pubblica. Il Fatto ha risposto nei giorni scorsi spiegando che il format viene ...

Matteo Lorenzi , 17enne ciclista della categoria juniores della società Montecorona, associazione della Val di Cembra, è morto ieri, giovedì 9 maggio, intorno alle 15:30 in un incidente stradale a Civezzano, in provincia di Trento. Il giovane si ...

I due leader che sembrano l’opposto l’uno dell’altro, sono più vicini di quanto si possa pensare e immaginare Si detestano, almeno a parole, a volte si odiano perfino e si dicono di tutto e di più, ma, strano a dirsi, in un tempo non tanto lontano, ...

Renzi, il governo non fa nulla, solo annunci - renzi, il governo non fa nulla, solo annunci - "Il governo continua a non fare nulla ma a fare annunci su tutto". Lo afferma matteo renzi nella sua e-news. "Sul reddito delle famiglie i dati smentiscono di nuovo Giorgia Meloni. (ANSA) ...

EUROPEE 2024. MATTEO RENZI (IV) A BENEVENTO GIOVEDI’ 23 MAGGIO ALLE ORE 18.00 - EUROPEE 2024. matteo renzi (IV) A BENEVENTO GIOVEDI’ 23 MAGGIO ALLE ORE 18.00 - I leader di Italia Viva matteo renzi sarà a Benevento venerdì 23 maggio alle ore 18.00 per sostenere la candidatura al parlamento europeo della Sen. Sandra Mastella, per parlare del programma del suo ...

Renzi nella sua “e-news”: Emiliano si dimetta o la Puglia non torna a correre - renzi nella sua “e-news”: Emiliano si dimetta o la Puglia non torna a correre - “Stamattina sono a Bari per incontrare la stampa locale e spiegare perché la Puglia non tornerà a correre finché ci sarà Michele Emiliano alla guida. Noi non siamo interessati alle inchieste. Noi ...