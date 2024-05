Bari - racket di prostituzione minorile | alle tre vittime di 16 anni veniva dato il 50% dei guadagni

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tre ragazze, che all’epoca dei fatti avevano 16, sono state introdotte nel mondo dellacon la promessa difacili. E il riscontro, effettivamente, era immediato: qualche cliente pagava diverse centinaia di euro per una singola prestazione sessuale. Gli adescatori trattenevano una metà del compenso, mentre l’altra metà finiva nelle tasche delledel. Gli investigatori del tribunale dihanno verificato che il denaro ottenuto con lautilizzato dragazze per acquistare abiti, borse e cenare in ristoranti costosi». Le minorenni, inoltre, «adottavano le cautele utili a non far scoprire ai propri parenti le cospicue disponibilità economiche e gli acquisti eseguiti». ...

Ponte San Pietro. Il triste copione è sempre lo stesso: ragazze adescate in Nigeria, portate in Italia con la scusa di una vita migliore, vittime di riti voodoo che fanno loro credere di essere indissolubilmente legate ai loro protettori. Che poi ...

Induzione e sfruttamento della prostituzione minorile: arresti nella Bat - Induzione e sfruttamento della prostituzione minorile: arresti nella Bat - Quattro donne, rispettivamente di anni 35, 21, 25 e 24, un 29enne un 25enne barese sono stati arrestati e tradotti in carcere, con l'accusa di aver indotto, favorito, sfruttato, gestito ed organizzato ...

Scandalo a Bari: arresti per sfruttamento della prostituzione minorile - Scandalo a Bari: arresti per sfruttamento della prostituzione minorile - Arresti per sfruttamento della prostituzione minorile a Bari, con dettagli sulle indagini e le modalità di operazione del racket. In un’operazione di vasta portata, le forze dell’ordine hanno arrestat ...

Giro di prostituzione minorile in hotel di lusso: gli arresti dopo la denuncia di una mamma - Giro di prostituzione minorile in hotel di lusso: gli arresti dopo la denuncia di una mamma - Nei guai sono finite 10 persone tra cui 4 donne oltre al gestore di una struttura ricettiva ITALIA – Sgominato un giro di prostituzione minorile in Puglia. Nei guai 10 persone, raggiunte da altrettant ...