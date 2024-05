Arezzo, 15 marzo 2024 – La coalizione di maggioranza "Insieme per Terranuova", a pochi giorni dalla dura uscita pubblica di Mauro Di Ponte, replica, accusandolo di essere in "contraddizione" e chiedendo cosa e sta realmente mettendo in discussione ...

Signa svanisce il sogno. Il pari non vale la finale - Signa svanisce il sogno. Il pari non vale la finale - PONTASSIEVE – Saranno i valdarnesi della terranuova Traiana a continuare la corsa alla promozione in Serie D, sfidando il 26 maggio all’andata e il 2 Giugno nel di ritorno, la Maccarese, seconda class ...

Terranuova, pari per la D. Bega regala la semifinale - terranuova, pari per la D. Bega regala la semifinale - Allo scadere gol del Signa, i valdarnesi sono in corsa per la promozione. La squadra di Becattini alla fase nazionale: il 26 maggio affronta il Maccarese.

Terranuova. Presentata la squadra di Mauro Di Ponte - terranuova. Presentata la squadra di Mauro Di Ponte - Arezzo, 13 maggio 2024 – Sabato 11 maggio, nell'Aula del Consiglio di terranuova Bracciolini, si è tenuta la presentazione del programma e della lista dei candidati di terranuova Futura che ...