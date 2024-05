Giorgia Meloni | Avrei voluto dare un fratello o una sorella a Ginevra - ma era troppo tardi

«Vorremmo portare l’Europa a essere centrale in Occidente, e l’Italia a essere centrale in Europa in tutti i processi decisionali: dallo sviluppo industriale alla difesa comune, dalla gestione dei fenomeni migratori alla Pac, la politica ...

Parla la sorella della premier, capo della segreteria Fdi: "Non ho in mano il partito, sono una donna di partito come tanti altri. Gli italiani apprezzano serietà e piedi per terra. Apprezzo i giovani che contestano, se lo fanno civilmente"