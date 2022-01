Bonus 2022 di 1000 euro a persona: ecco come fare richiesta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bonus 1.000 euro anche nel 2022: è la novità introdotta dalla nuova Legge di Bilancio n.234 del 30 dicembre 2021 in vigore dal 1° gennaio 2022. Ma a chi spetta il nuovo Bonus 1.000 euro? Si tratta di un sostegno una tantum pensato per i lavoratori fragili che nel 2021 hanno esaurito i giorni di malattia indennizzabili dall’INPS. I lavoratori fragili suddetti si devono essere assentati dal lavoro e non devono aver svolto il lavoro in modalità agile rientrando in quanto prescritto dall’articolo 26 comma 2 della articolo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Vediamo nel dettaglio a chi spetta il Bonus 1.000 euro lavoratori fragili della Legge di Bilancio 2022 ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 gennaio 2022)1.000anche nel: è la novità introdotta dalla nuova Legge di Bilancio n.234 del 30 dicembre 2021 in vigore dal 1° gennaio. Ma a chi spetta il nuovo1.000? Si tratta di un sostegno una tantum pensato per i lavoratori fragili che nel 2021 hanno esaurito i giorni di malattia indennizzabili dall’INPS. I lavoratori fragili suddetti si devono essere assentati dal lavoro e non devono aver svolto il lavoro in modalità agile rientrando in quanto prescritto dall’articolo 26 comma 2 della articolo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Vediamo nel dettaglio a chi spetta il1.000lavoratori fragili della Legge di Bilancio...

