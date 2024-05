Battipaglia - 60enne in stato confusionale tenta il suicidio | salvato dagli agenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGlidel Commissariato di, in seguito a chiamata al N.U.E. sono intervenuti in soccorso di un uomo arrampicatosi su un ponteggio, con chiari intenti suicidi. Il, in evidente, èraggiuntosul ponteggio instabile, all’altezza del terzo piano di un edificio in costruzione, cercando di instaurare un dialogo per distrarlo dai suoi propositi. Approfittando di un suo momento di distrazione gli operatori lo hanno afferrato per una gamba e trascinato incolume all’interno dell’edificio, anche grazie all’ausilio di alcuni operai edili impegnati in un cantiere limitrofo. Affidato alle cure del personale 118 e dell’ASL Servizio Salute Mentale di ...