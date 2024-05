Arezzo tra Indiani e progetto stadio Settembrini | Da qua non mi muovo

(Di giovedì 16 maggio 2024) di Luca AmorosiCon la serata della premiazione del Cavallino d’Oro al quartiere di Porta Santo Spirito, che si è svolta martedì sera, si può considerare definitivamente conclusa la stagione sportiva amaranto. È stato Luca Trombini a ricevere l’ambito premio individuale, il più antico d’Italia, succedendo al compagno di squadra Mirko Lazzarini, vincitore della scorsa edizione. Tanta la soddisfazione del classe 2001, che è stato premiato anche con la "Perla Amaranto" assegnata dalla redazione di Amaranto Magazine. L’estremo difensore ha sottolineato che il riconoscimento è grande motivo di orgoglio ma deve essere condiviso in una certa misura con tutti i compagni di squadra, artefici di una stagione oltre le aspettative. Tra questi, erano presenti alcuni di quelli che potremmo definire i "senatori" del gruppo per esperienza e maturità: Fabio Foglia, Niccolò ...

Musicisti cercansi. Il bando under 30 per le carriere - Musicisti cercansi. Il bando under 30 per le carriere - L’iniziativa è realizzata con la direzione artistica di luca Provenzani(Presidente di A.Gi.Mus ... domiciliati o studenti di musica a Firenze, arezzo, Grosseto o nelle rispettive province.

Europee, domani Cateno De Luca fa tappa in Emilia Romagna, Toscana e Marche - Europee, domani Cateno De luca fa tappa in Emilia Romagna, Toscana e Marche - Avrà modo di incontrare simpatizzanti e tesserati anche alle 15 ad arezzo in via Perennio Marco 10. De luca si sposterà quindi alle 16:30 a Magliano Sabina presso l’aula consiliare del Comune, mentre ...

VIDEO | Quanti premi per Trombini: "Belle sensazioni. Le dedico ad Arezzo e ai miei compagni" - VIDEO | Quanti premi per Trombini: "Belle sensazioni. Le dedico ad arezzo e ai miei compagni" - Il portiere ieri sera ha ritirato il Cavallino d'oro di Porta Santo Spirito e la Perla amaranto di Amaranto Magazine. Riconoscimenti anche per Settembrini, Foglia e Gucci ...