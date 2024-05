Fiorentina-Napoli – Le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 16 maggio 2024)Sta per iniziare un nuovo weekend di Serie A: ad aprire il sipario sulla 37^ e penultima giornata di campionato ci penseranno, con il match del Franchi previsto per venerdì 17 maggio alle 20:45. Entrambe lecercano punti per coltivare le residue speranze di qualificazione ad una coppa europea tramite il campionato.: Nonostante la finale di Conference League alle porte, mister Italiano potrebbe limitare il turnover. Davanti a Terracciano potrebbero agire i titolari Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi, mentre in mezzo al campo spazio per Maxime Lopez e Duncan. Sulla trequarti Nico Gonzalez, Beltran e Kouamé, dietro all’unica punta Nzola. Possibile riposo per ...