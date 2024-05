Cosa sta succedendo in Nuova Caledonia

(Di giovedì 16 maggio 2024) La, Territorio d’oltremare francese colonizzato nel 1853, è in preda al caos da due giorni. «Una situazione insurrezionale» per l’Alto commissario della Repubblica, Louis Le Franc, un rischio di «guerra civile», con la «popolazione terrorizzata». Ci sono già stati almeno 3 morti, uccisi con armi da fuoco, un gendarme di 22 anni è deceduto ieri anch’egli colpito da uno sparo, mentre ci sono «centinaia» di feriti, secondo il ministro degli Interni, Gérald Darmanin. Tutte le forze politiche locali, il Flnks (Fronte di liberazione nazionale kanak e socialista), l’Uni, gli indipendentisti e i «lealisti» hanno lanciato un appello comune «alla calma e alla ragione». Dei giovanissimi kanak, che sfuggono al controllo del Flnks, si stanno rivoltando, incendiando edifici pubblici, case private, fabbriche, i negozi sono ...

