Emilia Romagna un anno dopo - la voce degli alluvionati di Faenza

(Di giovedì 16 maggio 2024) “La mia abitazione era al pian terreno. Nella notte tra il 16 e il 17 maggio 2023 ho perso tutto”. Laè quella di Paola, faentina che nel 2018 aveva deciso di trasferirsi in campagna in una piccola porzione di un complesso colonico, una scelta legata a una bassa disponibilità economica. Piano piano era riuscita a comprare tutto quello che le serviva, la cucina nuova, gli elettrodomestici. Poi in un attimo l’invasione dell’acqua, alta 1 metro e 80, che ha distrutto tutto, per lasciare spazio la mattina successiva a 40 centimetri di melma che non se ne andava più. “Passai tutta la notte in piedi davanti alla finestra: ricorderò per sempre il boato continuo che veniva da quel fiume così impetuoso”. Finché a un certo punto, racconta, “si sono spente tutte le luci, perché i contatori sono finiti a mollo e da quel momento in poi il fragore del fiume faceva ancora più ...

