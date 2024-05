Chef Rubio picchiato sotto casa | Mi hanno aspettato in sei per massacrarmi - sono i terroristi sionisti

AGI - Chef Rubio , il famoso Chef (al secolo Gabriele Rubini), noto per il suo sostegno alla Palestina, ha postato sul suo account di "X" un video in cui denuncia di essere stato selvaggiamente picchiato dagli " sgherri della mafia sionista". Mentre ...

"Terroristi. Questi sono gli ebrei sionisti. Mi hanno aspettato fuori casa in 6 e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi". Chef Rubio, il famoso Chef (al secolo Gabriele Rubini), noto per il suo sostegno alla Palestina, ha postato sul ...