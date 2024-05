Slovacchia - spari al premier Robert Fico ad Handov - primo ministro ferito e ricovera -o, arrestato l’attentatore - VIDEO

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Attentato in. Ilè rimasto vittima oggi di un tentato omicidio. Un uomo di 71 anni ha infatti sparato contro il, il quale è rimastoe si trovato in ospedale. L'aggressore è stato fermato. Tutto questo emerge dalle indagini preliminari del

Il primo ministro colpito a braccio e addome. Operato, in coma farmacologico lotta per la vita. Doveva discutere di nucleare. La condanna dei leader europei

