Priverno Vini d’Abbazia | dal 7 al 9 giugno - oltre trenta cantine anche dalla Francia

(Di giovedì 16 maggio 2024)– Torna, nello straordinario scenario del Borgo di Fossanova e nella sua Abbazia del 1200, la terza edizione di “”, la manifestazione ideata per ricordare il ruolo che, sin dal Medioevo, le abbazie hanno avuto non solo nella produzione del vino manella preservazione di vitigni che altrimenti sarebbero scomparsi. Dopo il L'articolo Temporeale Quotidiano.

Droga per i monti Lepini, cinque condanne: 15 anni a Fabio Nalin - Droga per i monti Lepini, cinque condanne: 15 anni a Fabio Nalin - Prime condanne per l’operazione “Ade” che un anno fa colpì un gruppo di spacciatori che operava a priverno e nell’area del Monti Lepini. Accolte in pieno le richieste del pubblico ministero Luigia ...

Falso bonifico per l'acquisto di 150 litri di olio: denunciato - Falso bonifico per l'acquisto di 150 litri di olio: denunciato - I Carabinieri di priverno hanno concluso le indagini riguardanti una denuncia-querela presentata da una donna classe '66 residente nella stessa località. Come risultato di tali indagini, è stato ...

Comprano olio con un falso bonifico, truffa da 2 mila euro a Priverno - Comprano olio con un falso bonifico, truffa da 2 mila euro a priverno - priverno – nella giornata di ieri i Carabinieri di priverno, a conclusione delle indagini scaturite dalla denuncia di una donna del posto, hanno denunciato un uomo di 50 anni residente a Roma. E’ rite ...