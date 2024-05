Ludovica Di Gresy | Non ero con Fedez la notte della rissa con Iovino Lui è un amico - ci divertiamo molto e non è un violento

"Io non c'ero, né in discoteca né tantomeno sotto casa di Iovino": a dirlo è Ludovica Di Gresy , la ragazza di 22 anni che è balzata agli onori di cronaca per una presunta relazione con il cantante Fedez. La giovane modella ha smentito la sua ...

