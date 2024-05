Gasperini o Conte - decisione di De Laurentiis | fissata una deadline!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Denon ha ancora scelto il futuro allenatore del Napoli, ma spunta una data entro cui il patron azzurro si aspetta di ricevere una risposta definitiva da parte dei due tecnici. La prossima sessione di mercato sarà importantissima per il Napoli. La deludente stagione disputata dai partenopei ha reso necessario un cambio di rotta forzato da parte del presidente Aurelio De, che studia i prossimi colpi per rinforzare la rosa e medita sulla scelta del prossimo mister. Il patron azzurro, insieme al futuro direttore sportivo Giovanni Manna, sta valutando diversi profili per la panchina degli ex campioni d’Italia: il grande obbiettivo rimane Antonio, mentre il preferito probabilmente è Gian Piero. Nella giornata odierna arrivano conferme in questo senso, e spunta una data entro la quale ...