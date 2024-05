Calcio Playoff e mercato

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sono state ufficializzate le sedi dove si giocheranno in questa attesissima domenica 19 maggio, alle ore 16, le partite che daranno accesso alla fase successiva degli spareggi per salire di categoria. Le squadre meglio piazzate in regular season (nel caso dei gironi delle “nostre“ la Cuoiopelli, il Pietrasanta ed il Forte dei Marmi 2015) avranno due risultati su tre per vincere i rispettivi(con il pareggio al 90° però si va ai tempi supplementari, dopo cui non ci saranno i calci di rigore). In Eccellenza Toscana (girone A) la finaletra la Cuoiopelli dei versiliesi Matteo Viola e Alessio Bianchi e quello Zenith Prato che in semifinale è venuto a vincere a Camaiore 2-1 eliminando i bluamaranto di Pietro Cristiani si disputerà allo stadio “Cei” di Larciano, impianto che era stato scelto in accordo anche da Pietrasanta e Cerretese per ...

Il Vicenza è passato in vantaggio al 10? con gol di Ferrari. Per il resto dell’incontro i veneti hanno amministrato il punteggio. Nel ritorno sabato al “Menti” il Taranto per qualificarsi dovrà vincere con due reti di scarto. L'articolo ...

Messina, c'è bisogno di far riesplodere la passione - Messina, c'è bisogno di far riesplodere la passione - Il budget non è l’unico mezzo per puntare in alto. Servono uomini, un progetto completo e unità d’intenti. La piazza ha potenzialità per infiammarsi, quali sono le ambizioni

Tempo di bilanci: l’Olimpia Quarrata dal ripescaggio ai playoff accarezzati - Tempo di bilanci: l’Olimpia Quarrata dal ripescaggio ai playoff accarezzati - L’allenatore dell’Olimpia, Cristiano Bonaviri, giudica la stagione positiva seppur col neo della crisi invernale: «Ci sono venute le vertigini» Ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo una riammissio ...

Sky Sport, weekend in diretta con Tennis Roma, Serie B, Premier League, F1 Imola e altro - Sky Sport, weekend in diretta con Tennis Roma, Serie B, Premier League, F1 Imola e altro - Sarà un fine settimana imperdibile quello su Sky Sport e in streaming su NOW che inizia già venerdì 17 maggio con le semifinali degli Internazionali di Roma, il primo playoff di Serie B e le Zebre in ...