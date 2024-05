È una festa per tutte le anime della città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) CENTO Immerso nel rosasuae in attesatappa il sindaco Edoardo Accorsi. Che effetto fa aver riportato il Giro a Cento dopo 29 anni? Quale emozione prova come sindaco e come cittadino? "Quando ho ricevuto la notizia ho subito pensato a questo importante anniversario. Riportare, dopo quasi 30 anni, la manizione nellaè un’emozione unica, resa ancora più straordinaria dal fatto che abbiamo voluto, sin da subito, rendere questa occasione unaper la, per riunirele sue, quella sportiva, commerciale, culturale, sociale sotto il cappello del Giro d’Italia. Trent’anni fa avevo giusto qualche mese, e come me, tante e tanti giovani centesi non hanno potuto mai godere dello spettacolo: ...