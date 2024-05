Traffico Roma del 16-05-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2024) Luce VerdeBen ritrovati ancora disagi per un incidente avvenuto sulla carreggiata interna del raccordo anularein coda tra le uscite via di Casal Lumbroso e via Trionfale inevitabili ripercussioni in esterna a rallentamenti tratti di coda tra salari e Trionfale analoga situazione in esterna dove anche per un incidente ci sono incolonnamenti tra Appia e Tiburtina percodeina interna nei tratti via di Settebagni e bivio 24 e tra Casilina Appia in esterna a rallentamenti code tra bivio-fiumicino e Pontina trafficato il viadotto della Magliana a file da Parco de’ Medici verso via Laurentina incolonnamenti lungo il tratto Urbano della 24L’Aquila da Tor Cervara verso la tangenziale est in tangenziale rallentamenti e code da BB A24 verso la galleria Giovanni XXIII in ...