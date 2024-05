Salatiello | | Una grande emozione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Se da ciclista il Giro lo vedevo come un punto d’arrivo, oggi è unaoccasione per tutti, perché ora occuparmi della collettività è il mio mestiere". E’ la voce del vicesindaco Vitoche ha un passato tra le fila della ciclistica Stella Alpina. "Per me è una grossa gioia avere l’occasione di toccare con mano il Giro da amministratore – dice – Una opportunità per tutta la città e non mia personale, un modo per far vedere il nostro territorio, una chance per Cento e taglieremo tutti insieme questo traguardo". E apre il cuore. "Ogni bambino, io compreso, che ha potuto correre, deve molto al Giro d’Italia, e ha almeno un debito di riconoscenza, annoverando la corsa rosa tra le fonti che hanno innaffiato la propria passione – prosegue – Da amministratore sono contento e fiero di vedere come la cittadinanza si sta preparando, si sta vestendo ...