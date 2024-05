Sequestrati cento litri di cocaina liquida | cos’è e perché è difficile da rintracciare

(Di giovedì 16 maggio 2024) La guardia di finanza ha sequestrato 250 taniche contenente lo stupefacente in un capannone nelle campagne di Pontinia, in provincia di Latina. La, una volta estratta, era destinata probabilmente alle piazze di spaccio di Roma. È il più grande sequestro di questo tipo avvenuto in Italia.

Ravenna, 23 aprile 2024. Ben 139 panetti contenenti cocaina purissima per un totale di circa 150 chilogrammi, accuratamente protetti da un confezionamento impermeabile predisposto per salvaguardare l’integrità del prezioso carico. Droga, il cui ...

