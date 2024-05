Allegri - l’annuncio dopo la finale con l’Atalanta | Lascio una Juventus forte

Juventus, quinta Coppa Italia per Allegri. Supera Mancini e Eriksson: nessuno come lui - Juventus, quinta Coppa Italia per allegri. Supera Mancini e Eriksson: nessuno come lui - La Juventus vince la sua quindicesima Coppa Italia nella sua storia e torna a vincere un trofeo dopo due anni di assenza. Per i bianconeri che sono abituati a vincere erano troppi due anni, ma la vitt ...

Signora di Coppa - Signora di Coppa - Lookman gira a vuoto, De Ketelaere è quello del Milan e finisce fuori dopo un tempo. Dentro Touré, altra Atalanta anche se Hien spinge energicamente Vlahovic che reclama il rigore. Quando scade l'ora, ...

Allegri spiazzato dalla domanda sulla decisione della Juventus: “Mi hanno già esonerato” - allegri spiazzato dalla domanda sulla decisione della Juventus: “Mi hanno già esonerato” - Il tecnico della Juventus, dopo la finale di Coppa Italia vinta con l'Atalanta, ha ricevuto una domanda inattesa durante la conferenza stampa ...