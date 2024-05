Putin in Cina da Xi - calorosa stretta di mano in Piazza Tienanmen

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirè a Pechino per l’inizio di una visita di stato di due giorni in. Il leader del Cremlino è stato accolto con i massimi onori dal presidente Xi Jinping con il quale ha scambiato unadiin, come mostrato in diretta dal L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Incontro tra Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping in Cina . Il leader russo è stato accolto in piazza Tiananmen e poi ha avuto un colloquio di 45 minuti con l'omologo cinese. "Le nostre relazioni internazionali propizie per la pace nel ...

Patto d'acciaio. Xi e Putin. "Russia e Cina garantiscono la pace" - Patto d'acciaio. Xi e putin. "Russia e cina garantiscono la pace" - Il presidente russo Vladimir putin è arrivato in Piazza Tienanmen a Pechino in vista della cerimonia di benvenuto, primo evento della sua visita di stato in cina di due giorni. Il leader del Cremlino ...

La Russia avanza e Putin va in Cina - La Russia avanza e putin va in cina - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...

43º bilaterale Cina-Russia, Xi e Putin tra accordi Hi-Tech e “ mediatori” di pace nel mondo - 43º bilaterale cina-Russia, Xi e putin tra accordi Hi-Tech e “ mediatori” di pace nel mondo - PECHINO (cina) - 43esimo bilaterale tra i presidenti di cina e Russia, a Pechino. Xi Jinping e putin discutono a porte chiuse di ampliamento dei rapporti economici e commerciali e del futuro della gue ...