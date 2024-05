Arti marziali Luis Hogaj si laurea campione italiano | Successo incredibile

(Di giovedì 16 maggio 2024) Vent’anni non ancora compiuti, aullese di provenienza, il giovane atletaHodaj è il nuovo“Classe A 70 Kg fight code“,raggiunto nella tre giorni di campionati nazionali assoluti classe A-Fight 1 Code disputati nel fine settimana a Montecatini Terme. "È stata una sfida molto intensa – racconta– dove sono riuscito anche ad atterrare l’avversario alla terza ripresa. Ho combattuto contro un forte atleta della palestra “Il Culto Sansone“ ottenendo una vittoria unanime su tutte e tre le riprese. Domenica, invece, ho affrontato Gianmarco Aireti del team Raini, noto ed affermato a livello nazionale". Diciannove anni, 71 chili di peso,ha iniziato il suo percorso da agonista all’età di 16 anni, quando ha fatto il suo esordio in contatto pieno ...

Lotito DURO con Luis Alberto: «Vuole andare via Problema suo! Non ho chiesto…» - Lotito DURO con luis Alberto: «Vuole andare via Problema suo! Non ho chiesto…» - Lotito DURO con luis Alberto: «Vuole andare via Problema suo! Non ho chiesto…». Le parole del presidente della Lazio Al termine dell’Assemblea della Lega Serie A, il presidente della Lazio Claudio Lo ...

Luis Enrique: "Voglio alzare gli standard del PSG" - luis Enrique: "Voglio alzare gli standard del PSG" - In vista della trasferta di Nizza, luis Enrique ha parlato di come affrontare queste ultime partite, con il PSG che è già campione in Ligue 1.

Lazio, Faccini BOCCIA Luis Alberto: «Ha mancato di rispetto, la società ha scelto…» - Lazio, Faccini BOCCIA luis Alberto: «Ha mancato di rispetto, la società ha scelto…» - Lazio, Faccini BOCCIA luis Alberto: «Ha mancato di rispetto, la società ha scelto…» Le parole dell’ex giocatore Intervistato da TMW, Alberto Faccini, ex giocatore, ha parlato del caso Lazio-luis Alber ...