Playoff NBA 2024 - Boston elimina Cleveland Doncic trascina Dallas contro OKC

(Di giovedì 16 maggio 2024) La stagione deiCavaliers finisce al TD Garden. ICeltics si aggiudicano gara-5 113-98 e chiudono la serie sul 4-1, accedendo alle finali della Eastern Conference di questiNba. Costretti a rinunciare a Donovan Mitchell, Jarrett Allen e Caris LeVert, i Cavs resistono per tre periodi: il primo si chiude sul 28-28, mentre all’intervallo si va sul +6 per i Celtics. È un parziale di 13-2 nell’ultimo quarto a regalare lo scatto decisivo per la fuga diche vale il passaggio del turno. Buone indicazioni dal solito Jayson Tatum che sfiora la tripla doppia con 25 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, tirando 9/16 dal campo. I padroni di casa dominano a rimbalzo e una gran fetta di merito è di Al Horford, che mette a referto, oltre a 22 punti e 5 assist, 15 dei 43 rimbalzi di...

Tutto pronto per gara-5 della serie tra Boston Celtics e Cleveland Cavaliers nella semifinale di Eastern Conference. Il match è in programma alle 01:30 della notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 maggio nella cornice del TD Garden. Il colpo in ...

I Boston Celtics sono i primi qualificati per una delle due finali di Conference , in questo caso la Eastern . I Playoff NBA vedono la franchigia del Massachusetts continuare la caccia al diciottesimo titolo della storia, e lo fanno con una vittoria ...

NBA - Cavs, stagione finita: si parla già del futuro di Bickerstaff e Mitchell - NBA - Cavs, stagione finita: si parla già del futuro di Bickerstaff e Mitchell - La stagione dei Cleveland Cavaliers si è conclusa con la sconfitta in Gara 5 alle semifinali di conference contro i boston Celtics ... abbiamo continuato a migliorare, giocando, playoff, vincendo un ...

NBA, Strus in maglia Panthers, avversari dei Bruins: la provocazione finisce male. VIDEO - NBA, Strus in maglia Panthers, avversari dei Bruins: la provocazione finisce male. VIDEO - Ci vuole un bel coraggio a presentarsi al TD Garden di boston - la casa dei Celtics ma anche dei Bruins della NHL - con la maglia dei Florida Panthers, avversari in questi playoff proprio dei Bruins, ...

NBA Playoff 2024: i Boston Celtics vanno in finale di Eastern Conference, Mavericks sul 3-2 - NBA playoff 2024: i boston Celtics vanno in finale di Eastern Conference, Mavericks sul 3-2 - I boston Celtics sono i primi qualificati per una delle due finali di Conference, in questo caso la Eastern. I playoff NBA vedono la franchigia del Massachusetts continuare la caccia al diciottesimo ...