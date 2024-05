Fermana Vi racconto quella B di 25 anni fa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il tempo è l’arma più potente del mondo. Tranquillizza, ti culla nei ricordi. Guardare al presente dellaspaventa, ma ci si compatta sperando in qualcosa di diverso, ricordandosi che quel qualcosa c’è già stato. Esattamente 25, ladiventava la regina delle Marche.promozione in Serie B ha fatto il giro d’Italia e il 16 maggio a Fermo è un giorno sacro. La storia la racconta chi l’ha fatta. Il solito accento abruzzese e la stessa schiettezza di un tempo: le rughe ci saranno anche, ma Ivo Iaconi non è cambiato di una virgola. Ha girato alcune tra le piazze più importanti d’Italia. Eppurelì ha sempre un posto speciale nel suo cuore. Mister, facciamo un tuffo nel passato: prima dell’inizio della stagione 98/99, cosa vi eravate detti con la ...