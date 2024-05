Amatori eliminata Lodi non ripete il miracolo - Forte va in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’impresa compiuta in Toscana non ha avuto seguito.si è arresa con un netto 0-3 adei Marmi nella gara-4 delle semifinali di Serie A, dicendo addio al sogno Scudetto. Ai giallorossi non è bastato nemmeno il solito caloroso e incessante tifo del pubblico di casa: dopo il ko a sorpresa in gara-3ha rimesso subito le cose in chiaro e ha chiuso senza affanni il discorso qualificazione. L’inizio di partita, come accaduto in tutta la serie, ha visto i lombardi più attivi. Almeno 6 le occasioni nitide costruite ma tutte fermate dal solito Gnata, l’insuperabile portiere degli ospiti. Il gol del vantaggio dei toscani, arrivato grazie al diagonale di Torner a fine primo tempo, che ha messo una pietra sopra le speranze di rimonta dell’. I ragazzi di coach Bresciani sono infatti rientrati nella ripresa ...