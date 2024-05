Bevande zuccherate - stangata in arrivo | Unc abbiamo detto sì alla sugar tax

(Di giovedì 16 maggio 2024) Latax sembra essere sempre più vicina. L’Unc è netta: stop ai rinvii per tassare le. In un contesto in cui l’obesità infantile e i problemi di salute correlati al consumo eccessivo di zuccheri sono in costante aumento, l’Unione nazionale consumatori (Unc) solleva nuovamente la questione dellatax, ovvero la tassazione delletax, l?unione Italiana Consumatori prende posizione – notizie.comMassimiliano Dona, presidente dell’Unc, esprime una posizione chiara e decisa: “Basta rinvii!sìtassa sulle, purché accompagnata da messaggi educativi“. Questo appello mette in evidenza non solo la ...

Bibite e succhi di frutta più cari quest’estate. Salvo cambiamenti dell’ultima ora dal 1 luglio entrerà in vigore la tanto discussa (e rinviata) sugar tax, la tassa su tutte le bibite zuccherate naturalmente o artificialmente. L’imposta non ...

Sugar tax sì, Sugar tax no. Da anni al centro del dibattito, l'imposta sulle bevande zuccherate ideata per contrastare l'obesità e le altre problematiche legate al consumo...

La "Sugar Tax" slitta a luglio 2025 - La "sugar Tax" slitta a luglio 2025 - E' stato raggiunto l'accordo in Commissione Finanze al Senato per il rinvio dell'entrata in vigore della "sugar Tax" al primo luglio 2025 ... che ha premuto per lo slittamento della tassa sulle ...

Senato, Bergesio (Lega): da noi coerenza con emendamento sugar tax - Senato, Bergesio (Lega): da noi coerenza con emendamento sugar tax - Il senatore Giorgio Maria Bergesio: "La tassa sulle bevande zuccherate è stata rinviata grazie a un nostro emendamento approvato in Commissione Finanze" ...

Sugar Tax, Confindustria: “Soddisfazione per il rinvio, ma non basta” - sugar Tax, Confindustria: “Soddisfazione per il rinvio, ma non basta” - CATANIA – “Accogliamo con soddisfazione la decisione del governo di posticipare l’entrata in vigore della sugar tax. Un segnale di attenzione importante verso le ragioni delle imprese che continuerann ...