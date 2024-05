Poule scudetto Alcione battuto dall’Union Clodiense

(Di giovedì 16 maggio 2024) Parte male il percorso nella Poulodell’, già promosso in Serie C dopo la vittoria del girone A dei Dilettanti e che ieri affrontava l’Unione. La formazione veneta, reduce dalla sconfitta lo scorso weekend contro il Caldiero Terme nella prima gara del triangolare tricolore, ha vinto 2-1 contro gli orange punendo la squadra allenata da Cusatis con le reti di Serena e Aliù. Il gol di Barbuti accorcia le distanze e permette all’di sperare ancora nel primo posto del girone 1, oppure in una qualificazione come migliore seconda. Gli orange devono però vincere la prossima sfida, domenica alle 16, contro il Caldiero Terme, a cui basterà un pareggio per chiudere davanti a tutti. Al termine della gara la Lega Dilettanti consegnerà all’il trofeo per la vittoria del girone ...

