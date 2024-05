L'esercito israeliano ha annunciato il ritiro della Brigata Nahal dalla Striscia di Gaza per prepararsi con il resto della 162 Divisione alle operazioni future, inclusa l'imminente offensiva a Rafah . Lo scrive il Times of Israel. La Brigata Nahal ...

Tel Aviv, 16 mag. (Adnkronos) - Il Comando dell'esercito israeliano ha invia to un' altra brigata a Rafah , mentre attende l'approvazione del governo israeliano all' ampliamento dell' offensiva . Il nuovo contingente - riferisce il Times of Israel - è ...

Mo: Idf invia altra brigata a Rafah in attesa ok ad ampliamento offensiva - Mo: Idf invia altra brigata a rafah in attesa ok ad ampliamento offensiva - Tel Aviv, 16 mag. (Adnkronos) - Il Comando dell'esercito israeliano ha inviato un'altra brigata a rafah, mentre attende l'approvazione del governo israeliano all'ampliamento dell'offensiva. Il nuovo c ...

Premier slovacco in fin di vita: 71enne gli spara 3 colpi di pistola - Premier slovacco in fin di vita: 71enne gli spara 3 colpi di pistola - Tempo di lettura 3 minuti Clicca e condividi l'articoloFico è stato colpito da tre dei cinque colpi esplosi dall’attentatore: due al braccio e uno all’addome Il premier slovacco Robert Fico è in bilic ...

Operaio muore schiacciato da un macchinario alla Kme di Fornaci di Barga (Lucca) - Operaio muore schiacciato da un macchinario alla Kme di Fornaci di Barga (Lucca) - Donne e bambini costituiscono almeno il 56% delle decine di migliaia di persone uccise nella guerra di Gaza. Lo rende noto l'Onu. Il Ministero della Sanità con sede a Gaza ha affermato che dal 7 ottob ...