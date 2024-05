Il museo sotterraneo di Olkusz foto e video di Giuseppe Esposito

(Di giovedì 16 maggio 2024) Non lontano da Cracovia, c’è un piccolo comune che “nasconde” una storia importante. Ildiracconta questa storia con mappe, ricostruzioni, viaggi multimediali e reperti legati al territorio e alle miniere. I visitatori possono vedere su un modello in 3d gli edifici più importanti che si trovavano ae conoscere la

Notte europea dei Musei 2024: aperture serali, ingressi gratuiti, visite guidate. Gli eventi da Torino a Roma - Notte europea dei Musei 2024: aperture serali, ingressi gratuiti, visite guidate. Gli eventi da Torino a Roma - Quest'anno la Notte europea dei Musei 2024 coincide con la Giornata Internazionale dei Musei: ecco gli eventi di sabato 18 maggio in tutta Italia ...

“Ri-conoscere le Mura”: a Lucca una mostra permanente per valorizzare i sotterranei foto - “Ri-conoscere le Mura”: a Lucca una mostra permanente per valorizzare i sotterranei foto - È prevista per giovedì 13 giugno l’attesissima inaugurazione della mostra permanente Ri-Conoscere le Mura, il nuovo progetto diffuso dell’amministrazione comunale per la valorizzazione delle sortite e ...

Turismo alternativo a Siena: sotto la città, esplorare le antiche vie dell’acqua sotteranea - Turismo alternativo a Siena: sotto la città, esplorare le antiche vie dell’acqua sotteranea - LEGGI ANCHE Visita turistica al Castello di Schönbrunn, una meraviglia di Vienna Viaggio in Giappone alla scoperta del museo-giardino: un’oasi di pace e bellezza Il fascino nascosto di Siena: un viagg ...