Bartolomei ci crede Possiamo ribaltare il risultato a Carrara

(Di giovedì 16 maggio 2024) PERUGIA - "Siamo molto rammaricati, dispiace tanto per la sconfitta perché volevamo regalare la vittoria ai tifosi e alla squadra ma non ci abbattiamo". Da una parte l’amarezza per il crollo al Curi nella gara di andata playoff contro la Carrarese. Dall’altra la voglia di fare l’impresa in trasferta. Paoloha commentato così la sconfitta al "Curi" di martedì sera. "Abbiamo subito un gol dopo tre minuti, ma nel primo tempo c’è stata una bella reazione da parte di tutti, peccato non essere riusciti a segnare, meritavamo almeno il pareggio - ha detto il centrocampista -. All’intervallo ci siamo compattati e ho visto nei miei compagni la voglia di ribaltarla. Purtroppo poi abbiamo preso quel gol su palla inattiva a inizio ripresa che ci ha tagliato le gambe". Il passaggio del turno è compromesso, soprattutto per una squadra che non segna da tre partite, ma ...