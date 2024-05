Quotazioni del Petrolio contrastate sui mercati internazionali con i prezzi in doppio orientamento. Il greggio del Texas cede lo 0,35% e passa di mano a 82,85 dollari al barile . In salita invece il Brent del mare del Nord che è a quota 87,25 con un ...

I Prezzi del petrolio sono in calo questa mattina. Il Wti americano con consegna a giugno arretra dello 0,26% a 78,06 dollari , mentre il contratto sul Brent per luglio perde lo 0,31% portandosi a 82,53 dollari al barile .

Il petrolio è in rialzo, Wti torna sopra 79 dollari a barile - Il petrolio è in rialzo, Wti torna sopra 79 dollari a barile - I prezzi del petrolio sono in rialzo questa mattina. Il Wti americano registra un guadagno dello 0,51% portandosi a 79,03 dollari al barile. Il Brent del Mare del Nord sale invece dello 0,45% a 83,12 ...

Meglio investire in oro o petrolio nel breve termine Cosa dice l’analisi tecnica - Meglio investire in oro o petrolio nel breve termine Cosa dice l’analisi tecnica - La quotazione petrolio continua ad essere caratterizzata da una profonda incertezza. Da un lato c’è il Brent attestato a 82,3 dollari al barile mentre dall’altro il WTI a 78,5 dollari al barile (per ...

Il petrolio è in rialzo, Wti a 78,66 dollari - Il petrolio è in rialzo, Wti a 78,66 dollari - Petrolio in rialzo: il Wti con consegna a giugno viene scambiato a 78,66 dollari al barile (+0,82%), mentre il Brent passa di mano a 82,99 dollari (+0,74%).