Corsi 30 cfu per Docenti Abilitati e o Specializzati | al via la nuova edizione con E-Sofia! I posti sono limitati

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 16 maggio 2024) È stata attivata la terzadei perabilitanti di 30 cfu riservati aie/osul sostegno, E-in convenzione con E-Campus comunica cheaperte le iscrizioni. COMPILA IL FORM PER RIMANERE AGGIORNATO Precisiamo che si tratta di lezioni frontali svolte online su piattaforma go to meeting, ricordiamo che gli studenti L'articolo .