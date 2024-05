Palestina - la Sonoma State University in California rompe un tabù e si schiera con gli studenti per chiedere a Netanyahu di fermare la guerra a Gaza

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo le gigantesche proteste studentesche in oltre trenta atenei statunitensi e la conseguente repressione delle autorità, la(Ssu) in, una scuola di arti liberali parte dellaNetwork nonché il più grande sistema universitario pubblico degli Stati Uniti,une sicon gli attivisti pro. Si tratta della prima istituzione accademica americana che ha annunciato il boicottaggio accademico di Israele, come parte di un accordo raggiunto con gliper sgomberare la tendopoli di protesta filo-palestinese nel campus., la...

