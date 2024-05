Tennis - per Ruggeri una bella esperienza al Foro Italico

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sui campi in terra rossa del, lata portopotentina Jenniferha vissuto giorni importanti. L’atleta, salita al numero 418 del ranking mondiale Wta, è stata protagonista nel doppio e nel singolo nelle qualificazioni al massimo torneo internazionale di Roma. In doppio, in coppia con la pugliese Eleonora Alvisi, Jennifer è giunta alla finale del tabellone prequalificazioni: nella gara decisiva per l’ingresso nel tabellone principale, è arrivata la sconfitta 5-7, 5-7 dalla coppia Zandeneschi Abbagnato. Nel singolare laha impegnato la statunitense Katie Volynets, numero 109 Wta: vinto il primo set senza problemi, l’americana ha dato fondo a tutte le sue qualità per respingere la reazione di Jennifer, capace di rimettere in discussione il match. Alla fine l’ha spuntata la ...

