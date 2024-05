Bassi livelli di testosterone associati a un rischio di morte più alto - secondo uno studio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un team di ricerca internazionale ha determinato che basse concentrazioni disono associate a unpiù elevato diprematura, in particolar modo per infarto, ictus e altre malattie cardiovascolari. I consigli dell'esperto per mantenere concentrazioni adeguate dell'ormone maschile.