Per Moma e Volley Modena al via le finali nazionali

(Di giovedì 16 maggio 2024) Archiviati i primi due giorni, riservati alla prima fase di qualificazione, entrano oggi nel vivo le prime di pallavolo giovanile: si parte con i più grandi, Under 18 femminile ed Under 19 maschile, a cui partecipano le modenesiAnderlini (nella foto) e, qualificatesi come campioni regionali di categoria. Tra le ragazze, di scena a Conversano (BA), la squadra di Roberta Maioli esordisce nel pomeriggio contro ilBergamo, che ha superato le qualificazioni, per andare a completare un girone quasi tutto lombardo, completato dal VeroMonza: le prime due del girone si qualificano per la fase ad eliminazione diretta, che vale lo scudetto, in programma fino a domenica mattina. Identica la formula del settore maschile, di scena a S.Giustino (PG), con quattro gironi da tre ...

