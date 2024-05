La città si è tinta di rosa Dai bignè alle altalene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) CENTO Laè vestita die sta aspettando il Giro con vetrine a tema,in, torte con i ciclisti, piatti speciali nei ristoranti, cimeli in mostra, lerealizzate dai bambini e appese lungo le vie, con una piazza ornata anche di verde. Sono diverse anche le iniziative messe in campo per oggi e domani. Oggi18.30 in Sala Zarri ci sarà Learco Guerra Jr con il suo libro ‘Era mio nonno’ portando con sé anche la prima storica magliadatata 1931.21 al Don Zucchini ci sarà lo spettacolo teatrale ‘Morena di corsa: volate, cadute, sogni di Morena Tartagni’. Domani, invece,11 il ritrovo per ‘il Giro d’Italia in bicicletta’ è alla stazione di San Pietro in Casale per fare in bici gli ultimi km del ...