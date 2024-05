Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

16 MAGGIO ORE 07.20 TRAFFICO RALLENTATO SULLA SALARIA ALL'ALTEZZA DI FONTE DI PAPA VERSO ROMA. CI SPOSTIAMO SULLA VIA APPIA DOVE CI SONO CODE IN PROSSIMITA' DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO E MARINO. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA FILE PER INCIDENTE ALL'ALTEZZA DI CASAL DEL MARMO. PIU' AVANTI, SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L'AQUILA LUNGHE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST.