Tra società e mercato | ecco le mosse che dovrà fare l’Inter

(Di giovedì 16 maggio 2024)sa bene chelavorare con lungimiranza in vista delestivo. Steven Zhang proverà a chiudere il lato societario. Poi ci saranno alcuni tasselli da definire, scrive Tuttosport.– A prescindere da come si evolverà la situazione legata al nuovo prestito di Pimco,resta concentrata anche sul prossimo. Il club sa bene che per finanziare le operazioni in entrata andranno fatte delle uscite. Marotta è stato bravo ad anticipare la concorrenza e a portare a parametro zero due come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. A questi due nomi però, scrive Tuttosport, andranno aggiunti un portiere, un difensore centrale e una punta che abbia caratteristiche diverse da quelle già in rosa. In difesa, come sempre, c’è il nome di Alessandro Buongiorno, stella del ...

Alessandro Buongiorno , difensore del Torino, vuole provare ad esserci per la sfida contro il Milan (che lo punta per il Calciomercato estivo)

Per Conte servono 7 milioni più 120 - 150 per il mercato, De Laurentiis non è tipo da all - in (Repubblica) - ...Nazionale il numero uno azzurro dovrà infatti stanziare un budget extra large: 7 milioni (più bonus) per l'ingaggio del tecnico pugliese e almeno altri 120 - 150 per rifondare la squadra sul mercato. ...

Romano conferma: "Dovbyk via per 40 milioni con la clausola rescissoria" - Calciomercato Napoli - Il noto attaccante del Girona Artem Dovbyk ha una clausola rescissoria nel suo attuale contratto e vale 40 milioni . Qualsiasi club desideroso di ingaggiare Dovbyk dovrà pagare i 40 milioni poiché il Girona non è intenzionato a negoziare sul prezzo. L'esperto Fabrizio Romano conferma che la clausola è già valida per quest'estate. Su di lui c'è anche il Napoli ...