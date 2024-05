Attentato a Fico | la vita del primo ministro slovacco è fuori pericolo

(Di giovedì 16 maggio 2024) LadelRobert, rimasto ferito in un, èè stato raggiuto da tre colpi di arma da fuoco ed è stato portato subito in ospedale in condizioni critiche.: ilIl vicedell’Ambienta

Pagina -72656 - sottopagina 1 - Pagina -72656 - sottopagina 1 - 16/05 08:00 Xi-Putin, guerra Ucraina tra i dossier 15/05 14:45 Usa:"Altri 2 mld aiuti militari a Kiev" 15/05 14:45 Usa: "Altri 2mld aiuti militari a Kiev" ...

Slovacchia, premier Fico non più in pericolo di vita - ministro - Slovacchia, premier fico non più in pericolo di vita - ministro - BANSKA BYSTRICA, Slovacchia (Reuters) - Il primo ministro slovacco Robert fico non è più in pericolo di vita dopo che ieri è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco in un attentato mentre lasciava u ...

innovazione sostenibile dell’ambiente costruito - innovazione sostenibile dell’ambiente costruito - “La standardizzazione del prodotto non può fare a meno di quella metodologica e dunque dei processi. Questo perché oltre alla standardizzazione di sistemi di progettazione e dei criteri di qualità, ...