(Di giovedì 16 maggio 2024)è stata ospite della trasmissione La Volta Buona. La doppiatrice ha raccontato a Caterina Balivo i momenti difficili che ha vissuto dopo l'incidentee il grande supporto che ha ricevuto dal suo ex. La madre dell'attrice ha spiegato: "le è stato vicino in una maniera incredibile, credo che abbia contribuito alla guarigione di".

Myriam Catania, l’incidente stradale e l’amore con l’ex marito Luca Argentero: “Ormai è un capitolo chiuso” - Myriam catania, l’incidente stradale e l’amore con l’ex marito Luca Argentero: “Ormai è un capitolo chiuso” - Myriam catania è stata ospite della trasmissione La Volta Buona. La doppiatrice ha raccontato a Caterina Balivo i momenti difficili che ha vissuto dopo l’incidente stradale e il grande supporto che ha ...

Mezzo pesante perde carburante, traffico bloccato nella zona dell’aeroporto di Catania - Mezzo pesante perde carburante, traffico bloccato nella zona dell’aeroporto di catania - catania – Traffico a rallentatore questa mattina nella zona dell’aeroporto di catania a causa di un mezzo pesante che ha perso del carburante che sarebbe servito per rifornire gli aerei. Sul luogo son ...

Superbonus, Tajani “Chiudere stagione, ma no a regole retroattive” - Superbonus, Tajani “Chiudere stagione, ma no a regole retroattive” - ROMA (ITALPRESS) – “Non mi piace la questione del superbonus con regole retroattive, è giusto chiudere una stagione di spreco dei conti pubblici che è stata gestita malissimo, ma non puoi farlo con no ...