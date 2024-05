Un posto al sole - anticipazioni 16 maggio 2024 | Eugenio si avvicina a Viola

(Di giovedì 16 maggio 2024)Nicotera si avvicinerà adurante la puntata di Unalin onda giovedì 16. Il magistrato e la Bruni si sono separati da diverso tempo e la donna ha intrapreso una relazione con Damiano Renda., invece, ha iniziato a frequentare la sua collega Lucia Cimmino e ha pian piano accettato l'idea che il suo matrimonio sia finito. Tuttavia, come sottolineano ledella soap opera di Rai 3, Nicotera compirà un gesto inaspettato dimento verso la Bruni. La ritrovata serenità dei due ex coniugi, però, rischierà di essere compromessa da un imprevisto. Nel frattempo, Roberto, dopo aver seguito Ida e Diego e dopo aver scoperto che i due hanno intenzione di denunciare la compravendita del ...

I protagonisiti Stefania D’Eugenio, Federica Stroppa, Giuseppe Armezzani e Diego Baldi seguiti in vasca dall’ allenatrice Giada Boccolucci Fabriano , 15 maggio 2024 – Atleti della PO.DI.F Mirasole Fabriano in gara nella piscina dello Zero9 di Roma ...

Atalanta-Juventus 0-1, le pagelle di Serina. Si salvano solo Ederson e Lookman. Hien in seria difficoltà - Atalanta-Juventus 0-1, le pagelle di Serina. Si salvano solo Ederson e Lookman. Hien in seria difficoltà - Prende il posto di de Roon L’infortunio del capitano di giornata riporta in campo il capitano di stagione. Rafa fa il braccetto di destra preoccupandosi soprattutto di non correre rischi sui ...

Kate Middleton, ultime notizie. La sosia che prenderà il suo posto - Kate Middleton, ultime notizie. La sosia che prenderà il suo posto - Dunque, è necessario che la Corte si mostri serena e il più attiva possibile. Naturalmente, il Palazzo sta valutando, come sostituta di Kate, solo le donne appartenenti alla Famiglia Reale. Escludendo ...

Un posto al sole ci ricorda che l'amore è gioia e sofferenza - Un posto al sole ci ricorda che l'amore è gioia e sofferenza - Rossella si è decisa e ha compiuto la sua scelta, ma Nunzio sposta gli equilibri con un'altra decisione Succede spesso nella vita quando desideri fortemente una cosa, che poi ti arriva quando ti sei s ...