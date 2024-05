Attentato al premier slovacco Fico - l' attentatore Juraj Cintula | Ho sparato perché contrario al suo govern - riforma tv è anti democratica - VIDEO

Nel primo pomeriggio di mercoledì 15 maggio, il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco ed è stato portato in elicottero in gravi condizioni in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento ...

Il primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, è stato colpito ieri da diversi colpi di arma da fuoco e gravemente ferito dopo un evento politico, in un tentativo di assassinio che ha sconvolto il piccolo Paese. I medici hanno lottato per ...

Attentato al premier slovacco Robert Fico: le reazioni dei politici italiani - Attentato al premier slovacco Robert Fico: le reazioni dei politici italiani - Le maggiori figure della politica italiana si stringono attorno a Robert Fico: il premier slovacco è stato vittima di un attentato ...

Angrep på den slovakiske statsministeren Robert Fico: reaksjonene til italienske politikere - Angrep på den slovakiske statsministeren Robert Fico: reaksjonene til italienske politikere - Le maggiori figure della politica italiana si stringono attorno a Robert Fico: il premier slovacco è stato vittima di un attentato ...

Palestina, la Sonoma State University in California rompe un tabù e si schiera con gli studenti per chiedere a Netanyahu di fermare la guerra a Gaza - Palestina, la Sonoma State University in California rompe un tabù e si schiera con gli studenti per chiedere a Netanyahu di fermare la guerra a Gaza - Palestina, la Sonoma State University in California si schiera con gli studenti per chiedere a Netanyahu di fermare la guerra a Gaza ...