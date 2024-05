Incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping in Cina | “Relazioni Mosca-Pechino fattore di stabilità per il mondo”

(Di giovedì 16 maggio 2024)trae il presidente cinese Xiin. Il leader russo è stato accolto in piazza Tiananmen e poi ha avuto un colloquio di 45 minuti con l'omologo cinese. "Le nostre relazioni internazionali propizie per la pace nel mondo"

Putin in Cina, stretta di mano con Xi in piazza Tienanmen - putin in Cina, stretta di mano con Xi in piazza Tienanmen - Il presidente russo vladimir putin è arrivato a Pechino per una visita di Stato di due giorni in Cina. La visita del leader del Cremlino avviene in un momento ...

I soldati di Mosca avanzano. Dagli Usa altri 2 miliardi. Sì all'incontro Biden-Zelensky - I soldati di Mosca avanzano. Dagli Usa altri 2 miliardi. Sì all'incontro Biden-Zelensky - Antony Blinken annuncia lo stanziamento di altri due miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina, mentre vladimir putin esulta affermando che le truppe russe stanno avanzando su tutto il fronte.

Putin a Pechino, Xi lo accoglie: “I rapporti tra Cina e Russia favoriscono stabilità e pace nel mondo” - putin a Pechino, Xi lo accoglie: “I rapporti tra Cina e Russia favoriscono stabilità e pace nel mondo” - 43 con l'omologo vladimir putin, dopo averlo ricevuto con una calorosa stretta di mano in Piazza Tienanmen a Pechino. Il capo del Cremlino resterà in Cina per due giorni e per lui è stata organizzata ...