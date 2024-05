Fuori dal fango - stasera in tv il documentario con Mario Tozzi sull' alluvione in Romagna

(Di giovedì 16 maggio 2024) Per ricordare il primo anniversario delle devastanti alluvioni che hanno colpito lanel maggio 2023, Rai Documentari presenta un evento speciale in prima serata intitolato "dal". In onda oggi, 16 maggio 2024, dalle 21.20 su Rai 3, il lavoro è tratto da un'idea di...

Dopo un fine settimana di riposo è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024 . Nel corso del weekend in arrivo, infatti, andrà in scena il Gran Premio del Made in Italy e dell’ Emilia-Romagna che avrà valenza di ...

Bologna, 14 maggio 2024 - Si avvicina la giornata in cui l'Italia si trasforma in un vero e proprio museo itinerante. domenica 26 maggio torna la giornata nazionale dell'associazione Dimore storiche italiane, in cui oltre 400 luoghi ricchi di ...

Alluvione: un anno passato a preparare la prossima - Alluvione: un anno passato a preparare la prossima - I danni sono stati più gravi in Italia ed in Emilia-romagna, laddove i comuni non hanno investito ... la responsabilità sia di quanto fatto che di quanto non fatto sino al 16 maggio 2023. Le ...

Emilia Romagna un anno dopo, la voce degli alluvionati di Faenza - Emilia romagna un anno dopo, la voce degli alluvionati di Faenza - Nella notte tra il 16 e il 17 maggio 2023 parte della romagna venne travolta da acqua e fango, costando la vita a 16 persone e causando 23 mila sfollati. Dodici mesi dopo i danni sono ancora ...

Le grida d'aiuto, l'acqua impetuosa, la paura e la rabbia: in un video la tragedia dell'alluvione di un anno fa - Le grida d'aiuto, l'acqua impetuosa, la paura e la rabbia: in un video la tragedia dell'alluvione di un anno fa - Quella domanda insistente: si poteva evitare E la paura. Tanta paura. Una paura che oggi, a un anno di distanza dall'alluvione che il 16 maggio 2023 ha messo in ginocchio la romagna, torna a farsi ...